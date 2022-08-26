Снаряды для РЗСО и гранатометы: в Киевской области обнаружили схрон российского оружия

На деокупированной территории Макаровской общины в Киевской области правоохранителям удалось отыскать схрон российского оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макаровский поселковый совет.
По информации чиновников, территорию Макаровской общины патрулировали ВСУ и полиция. В одном из домов им удалось обнаружить тайник с оружием и боеприпасами:
Также военным удалось обнаружить 3 артиллерийских снаряда и 5 ракет для реактивной системы залпового огня "Град" в лесополосе. Найденное было передано спасателям для дальнейшего обезвреживания.
Напомним, что в Киевской области пограничникам удалось обнаружить схрон российского оружия, который был расположен в зоне отчуждения.
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