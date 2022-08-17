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В Киевской области обнаружили схрон оружия российских оккупантов

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Украина, Среда 17 августа 2022 22:57
В Киевской области обнаружили схрон оружия российских оккупантов Фото: В Киевской области обнаружили схрон оружия российских оккупантов (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В Киевской области пограничникам удалось обнаружить схрон российского оружия, который был расположен в зоне отчуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

По информации пограничников, в населенном пункте Заполье было найдено два деревянных ящика, в которых было следующее оружие:

  • пять 152 миллиметровых осколочно-фугасных снаряда;
  • два выстрела к РПГ-7В;
  • противотанковая мина ТМ-62М без взрывателя;
  • одна противопехотная мина ПМН;
  • противотанковый ракетный комплекс "ПТУР".

Состояние оружия будет проверено и в дальнейшем будет решаться вопрос о передаче их силам обороны Украины.

Напомним, что ранее схрон вражеского оружия был найден в Черниговской области.

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