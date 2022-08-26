Снаряди для РЗСО та гранатомети: у Київській області виявили схрон російської зброї

На деокупованій території Макарівської громади у Київській області правоохоронцям вдалось відшукати схрон російської зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макарівську селищну раду .

За інформацією чиновників, територію Макарівської громади патрулювали ЗСУ та поліція. В одному із будинків їм вдалося виявити сховок зі зброєю та боєприпасами:

гранати "Ф-1";

РГД-5;

гранатомет;

ПЗРК Перун.

Також військовим вдалося виявити 3 артилерійські снаряди та 5 ракет для реактивної системи залпового вогню "Град" у лісосмузі. Знайдене було передано рятувальникам для подальшого знешкодження.