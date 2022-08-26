RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Снаряди для РЗСО та гранатомети: у Київській області виявили схрон російської зброї

Фото: у Київській області виявили схрон російської зброї (t.me)
Автор: Дмитро Браславський

На деокупованій території Макарівської громади у Київській області правоохоронцям вдалось відшукати схрон російської зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макарівську селищну раду.

За інформацією чиновників, територію Макарівської громади патрулювали ЗСУ та поліція. В одному із будинків їм вдалося виявити сховок зі зброєю та боєприпасами:

  • гранати "Ф-1";
  • РГД-5;
  • гранатомет;
  • ПЗРК Перун.

Також військовим вдалося виявити 3 артилерійські снаряди та 5 ракет для реактивної системи залпового вогню "Град" у лісосмузі. Знайдене було передано рятувальникам для подальшого знешкодження.

Нагадаємо, що в Київській області прикордонникам вдалося виявити схрон російської зброї, яка була розташована в зоні відчуження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьВійна в Україні