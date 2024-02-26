Снарядний "голод" на Куп'янському напрямку зменшився майже вдвічі: окупанти продовжують штурм

За його словами, на Куп'янському напрямку росіяни протягом тривалого часу активно використовують КАБи.

Крім того, противник застосовує піхоту, мотострілецькі, десантні полки, різну техніку для наближення головної мети - окупації Куп'янська.

Євлаш зазначив, що постійне поповнення резервів росіян є однією з головних проблем на Харківському напрямку, деякі батальйони відновлюються за 3 дні.

"Через погодні умови окупанти почали активно використовують багі, щоб доставляти штурмові підрозділи на фронт”, - розповів він.

Співвідношення артилерійських снарядів на Харківському напрямку:

2023 рік Україна 1:12 РФ;

2024 рік Україна 1:7 РФ.

Як стверджує Євлаш, збільшення снарядів дійсно відчули на фронті, наразі "голоду” майже немає, проте українські військові навчилися влучніше стріляти по ворогу.

"Частина резерву росіян використовується для укріплення кордону зі сторони Росії, щоб не допустити повторення торішніх подій з Шебекіним", - повідомив він.