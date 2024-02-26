Снарядный "голод" на Купянском направлении уменьшился почти вдвое: оккупанты продолжают штурм

Бои под Купянском

Спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявлял о том, что российские оккупационные войска не имеют стратегических успехов на востоке Украины. Но враг пытается наступать, об этом свидетельствует количество уничтоженной техники врага.

В конце января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Бои ведутся в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка.

По словам представителя Сухопутных сил, Купянское направление для противника остается приоритетным, и россияне пытаются недалеко от Синьковки и Табаевки продолжать совершать наступательные действия.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, на Купянском направлении украинские линии обороны на очень высоком уровне.

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