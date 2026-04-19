UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

В "АТЕШ" розкрили масштабні проблеми армії РФ зі зв’язком і боєприпасами

10:06 19.04.2026 Нд
2 хв
Які настрої панують серед російських військових?
aimg Марія Науменко
Фото: російський військовий (Getty Images)

Проблеми з боєприпасами і зв’язком у російській армії стають системними, а їхній вплив на боєздатність підрозділів дедалі посилюється.

За даними агентів руху, серед російських військовослужбовців дедалі частіше обговорюють нестачу боєприпасів для окремих типів артилерії. Йдеться про так званий "снарядний голод", який безпосередньо впливає на здатність підрозділів вести вогонь і утримувати позиції.

Водночас серйозною проблемою залишається зв’язок. Використовувані системи працюють нестабільно і легко придушуються українськими засобами радіоелектронної боротьби.

У результаті підрозділи втрачають координацію, а управління на окремих ділянках фронту фактично ускладнюється або зривається.

Як зазначають у "АТЕШ", ці проблеми активно обговорюються самими військовими і вже сприймаються як системні.

"При цьому ресурси поступово вичерпуються, а ефективність підрозділів продовжує знижуватися", - підсумували в русі.

Також армія РФ стикається з проблемами поповнення особового складу на тлі зростання втрат. За даними Інститут вивчення війни, темпи набору контрактників поступово знижуються.

У першому кварталі 2026 року щоденний набір оцінюється на рівні 800–1000 осіб проти 1000–1200 роком раніше, попри рекордні виплати. Водночас вербування не встигає за втратами, а в РФ активізують приховану мобілізацію та тиск на цивільний сектор.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Російська ФедераціяУкраїнаВійська РФ