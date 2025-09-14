Снаряди вибухнули у поїзді: все про надзвичайну ситуацію на залізниці під Києвом

Головне:

вночі у Київській області пролунали вибухи, непов'язані з атакою;

сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж;

через надзвичайну ситуацію низка потягів затримується.

Вибухи у Київській області

Пізно ввечері 13 вересня у Київській області пролунали вибухи. Пізніше очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник підтвердив вибухи. Він наголосив, що вони не були повʼязані з повітряною атакою ворога.

Згодом глава ОВА заявив, що у Фастівському районі сталася надзвичайна ситуація. Внаслідок цього зазнала пошкоджень залізниця.

У мережі почали писати, що в Калинівці вибухнули боєприпаси. У соцмережах також публікували кадри пожежі у Київській області.

За даними ОВА, трьом жінкам надали медичну допомогу - у них була гостра реакція на стрес.

Затримки потягів

"Укрзалізниця" вночі повідомила, що через пошкодження інфраструктури поблизу Києва низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватимуть зміненими маршрутом.

Крім того, інцидент спровокував затримки потягів. Українців попередили, що протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами.

У зону надзвичайної ситуації під Бояркою потрапив, зокрема, поїзд №73 Харків-Перемишль. Частину пасажирів поїзда доставили автобусами до Києва, а решта вирушила поїздом, але зі зміненим маршрутом.



Актуальну інформацію про затримки поїздів - можна знайти за посиланням: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.

Вибух боєприпасів

Головне управління комунікацій ЗСУ повідомило РБК-Україна, що 13 вересня після 23:30 на перегоні в Київській області сталася поодинока детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж.

Внаслідок вибуху особовий склад не постраждав, але рух залізницею був зупинений, три вагони - відчеплені.

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Причину надзвичайної ситуації встановить розслідування та службова перевірка.

