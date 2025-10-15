UA

Снаряди для України: скільки боєприпасів надійде у 2025 році в межах "Чеської ініціативи"

Фото: Петр Фіала, прем'єр-міністр Чехії (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що у цьому році Україна отримає в межах "Чеської ініціативи" 1,8 млн снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Він наголосив, що Чехія вже організувала постачання 3,7 мільйона артилерійських снарядів до України, включаючи 1,3 мільйона в цьому році.

Фіала також повідомив, що фінансування поставок надійшло від ініціативи, а також доходу від заморожених російських активів, двостороннього співробітництва та прямих закупівель України.

"Іноземні донори надали 93,3 млрд крон (4,5 млрд доларів) на ініціативу Чехії з пошуку та постачання великокаліберних боєприпасів до України, а Чехія внесла 1,7 млрд крон", - заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

Зазначається, що збільшення поставок боєприпасів у 2024 і 2025 роках допомогло зменшити нерівність України порівняно з Росією на лінії фронту. Водночас залишається невідомим, чи продовжить Чехія цю ініціативу під час наступного уряду.

Чеська ініціатива

Нагадаємо, у лютому 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив про намір зібрати 800 тисяч артилерійських снарядів та передати їх на потреби ЗСУ. Перша партія снарядів надійшла до України вже у червні 2024 року.

Нещодавно глава МЗС України Андрій Сибіга підтвердив, що до кінця року країна планує отримати ще 1,8 млн артилерійських снарядів у рамках чеської ініціативи.

Водночас колишній чеський прем'єр-міністр та нинішній лідер опозиційного руху ANO Андрей Бабіш, має намір відмовитися від снарядної ініціативи у разі приходу до влади після парламентських виборів у Чехії восени.

Детальніше про ризик втрати підтримки України з боку Чехії, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

