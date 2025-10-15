Снаряды для Украины: сколько боеприпасов поступит в 2025 году в рамках "Чешской инициативы"

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в этом году Украина получит в рамках "Чешской инициативы" 1,8 млн снарядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Он подчеркнул, что Чехия уже организовала поставки 3,7 миллиона артиллерийских снарядов в Украину, включая 1,3 миллиона в этом году.
Фиала также сообщил, что финансирование поставок поступило от инициативы, а также дохода от замороженных российских активов, двустороннего сотрудничества и прямых закупок Украины.
"Иностранные доноры предоставили 93,3 млрд крон (4,5 млрд долларов) на инициативу Чехии по поиску и поставке крупнокалиберных боеприпасов в Украину, а Чехия внесла 1,7 млрд крон", - заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.
Отмечается, что увеличение поставок боеприпасов в 2024 и 2025 годах помогло уменьшить неравенство Украины по сравнению с Россией на линии фронта. В то же время остается неизвестным, продолжит ли Чехия эту инициативу во время следующего правительства.
Напомним, в феврале 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил о намерении собрать 800 тысяч артиллерийских снарядов и передать их на нужды ВСУ. Первая партия снарядов поступила в Украину уже в июне 2024 года.
Недавно глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что до конца года страна планирует получить еще 1,8 млн артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы.
В то же время бывший чешский премьер-министр и нынешний лидер оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш, намерен отказаться от снарядной инициативы в случае прихода к власти после парламентских выборов в Чехии осенью.
