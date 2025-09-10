Снаряди, системи Patriot та мільярди євро допомоги: Шмигаль підбив підсумки "Рамштайну"

За його словами, партнери домовилися про значні поставки озброєнь, боєприпасів та інвестиції в оборонну промисловість.

"Солідарність вільного світу та системна підтримка Сил оборони України - ключова запорука тривалого та справедливого миру", - наголосив Шмигаль.

Рішення ЄС

Європейський Союз підтвердив зобов’язання передати Україні 2 млн боєприпасів, з яких вже зібрано 80%. Також йдеться про можливість спрямування 6,6 млрд євро з Фонду миру ЄС на закупівлю американського озброєння для потреб ЗСУ.

Крім того, ЄС інвестуватиме в оборонну промисловість через механізм SAFE та готує виділення по 4 млрд євро у жовтні та листопаді.

Допомога країн-партнерів

Німеччина передасть дві системи Patriot, а також профінансує закупівлю українських дронів на 300 млн євро. Велика Британія профінансує виробництво кількох тисяч далекобійних ударних дронів, які мають надійти в Україну протягом року.

Норвегія виділить 8 млрд доларів у 2026 році, а також поставить озброєння для української бригади, яку спільно оснащують країни Скандинавії та Балтії. Данія запускає спільне з Україною виробництво далекобійної зброї.

Канада оголосила про фінансування у розмірі понад 800 млн доларів на різні програми допомоги, включно з розвитком "коаліцій спроможностей". Швеція працює над 20-м пакетом допомоги, а Чехія готує поставки понад мільйона боєприпасів у 2025 році.

Інші домовленості

Нідерланди оголосили про допомогу на 1,2 млрд євро до кінця року та інвестиції у проєкти deep strike. Польща передасть 10 тисяч снарядів калібру 155 мм вже найближчим часом.

Франція пришвидшує реалізацію спільних індустріальних проєктів та передає літаки Mirage. Іспанія, Литва, Латвія, Бельгія, Люксембург також підтвердили нові пакети підтримки.

"Дякую партнерам за продуктивну зустріч та важливі домовленості. Роль НАТО у розвитку формату "Рамштайн" буде зростати, зокрема у координації між союзниками", - підкреслив міністр оборони.