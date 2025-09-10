Снаряды, системы Patriot и миллиарды евро помощи: Шмыгаль подвел итоги "Рамштайна"

Во время 30-го заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" Украина получила важный сигнал - международная поддержка будет продолжаться и усиливаться.
Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
По его словам, партнеры договорились о значительных поставках вооружений, боеприпасов и инвестициях в оборонную промышленность.
"Солидарность свободного мира и системная поддержка Сил обороны Украины - ключевой залог длительного и справедливого мира", - подчеркнул Шмыгаль.
Европейский Союз подтвердил обязательство передать Украине 2 млн боеприпасов, из которых уже собрано 80%. Также речь идет о возможности направления 6,6 млрд евро из Фонда мира ЕС на закупку американского вооружения для нужд ВСУ.
Кроме того, ЕС будет инвестировать в оборонную промышленность через механизм SAFE и готовит выделение по 4 млрд евро в октябре и ноябре.
Германия передаст две системы Patriot, а также профинансирует закупку украинских дронов на 300 млн евро. Великобритания профинансирует производство нескольких тысяч дальнобойных ударных дронов, которые должны поступить в Украину в течение года.
Норвегия выделит 8 млрд долларов в 2026 году, а также поставит вооружение для украинской бригады, которую совместно оснащают страны Скандинавии и Балтии. Дания запускает совместное с Украиной производство дальнобойного оружия.
Канада объявила о финансировании в размере более 800 млн долларов на различные программы помощи, включая развитие "коалиций возможностей". Швеция работает над 20-м пакетом помощи, а Чехия готовит поставки более миллиона боеприпасов в 2025 году.
Нидерланды объявили о помощи на 1,2 млрд евро до конца года и инвестициях в проекты deep strike. Польша передаст 10 тысяч снарядов калибра 155 мм уже в ближайшее время.
Франция ускоряет реализацию совместных индустриальных проектов и передает самолеты Mirage. Испания, Литва, Латвия, Бельгия, Люксембург также подтвердили новые пакеты поддержки.
"Спасибо партнерам за продуктивную встречу и важные договоренности. Роль НАТО в развитии формата "Рамштайн" будет расти, в частности в координации между союзниками", - подчеркнул министр обороны.
Напомним, министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время заседания "Рамштейна" 9 сентября заявил, что Украине срочно нужны 10 зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также ракеты к ним.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС выполнил 80% от целевого показателя в 2 млн снарядов для Украины и стремится достичь 100% к октябрю.