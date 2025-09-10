Снаряды, системы Patriot и миллиарды евро помощи: Шмыгаль подвел итоги "Рамштайна"

По его словам, партнеры договорились о значительных поставках вооружений, боеприпасов и инвестициях в оборонную промышленность.

"Солидарность свободного мира и системная поддержка Сил обороны Украины - ключевой залог длительного и справедливого мира", - подчеркнул Шмыгаль.

Решение ЕС

Европейский Союз подтвердил обязательство передать Украине 2 млн боеприпасов, из которых уже собрано 80%. Также речь идет о возможности направления 6,6 млрд евро из Фонда мира ЕС на закупку американского вооружения для нужд ВСУ.

Кроме того, ЕС будет инвестировать в оборонную промышленность через механизм SAFE и готовит выделение по 4 млрд евро в октябре и ноябре.

Помощь стран-партнеров

Германия передаст две системы Patriot, а также профинансирует закупку украинских дронов на 300 млн евро. Великобритания профинансирует производство нескольких тысяч дальнобойных ударных дронов, которые должны поступить в Украину в течение года.

Норвегия выделит 8 млрд долларов в 2026 году, а также поставит вооружение для украинской бригады, которую совместно оснащают страны Скандинавии и Балтии. Дания запускает совместное с Украиной производство дальнобойного оружия.

Канада объявила о финансировании в размере более 800 млн долларов на различные программы помощи, включая развитие "коалиций возможностей". Швеция работает над 20-м пакетом помощи, а Чехия готовит поставки более миллиона боеприпасов в 2025 году.

Другие договоренности

Нидерланды объявили о помощи на 1,2 млрд евро до конца года и инвестициях в проекты deep strike. Польша передаст 10 тысяч снарядов калибра 155 мм уже в ближайшее время.

Франция ускоряет реализацию совместных индустриальных проектов и передает самолеты Mirage. Испания, Литва, Латвия, Бельгия, Люксембург также подтвердили новые пакеты поддержки.

"Спасибо партнерам за продуктивную встречу и важные договоренности. Роль НАТО в развитии формата "Рамштайн" будет расти, в частности в координации между союзниками", - подчеркнул министр обороны.