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Снаряд Другої світової війни вибухнув в Одеській області, є жертва

Новини » Надзвичайні події     28.05.2020 - 06:15
Снаряд Другої світової війни вибухнув в Одеській області, є жертва
Фото: знайдені на місці вибуху снаряди (od.npu.gov.ua)

Загинув "чорний копач", який займався пошуками застарілої вибухівки

В Одеській області вибухнув снаряд часів Другої світової війни на території приватного господарства у Біляївському районі. Унаслідок вибуху загинув господар.

Про це повідомили у прес-службі поліції Одеси.

Встановлено, що загиблий - чоловік 1973 року народження. Поліція повідомила, що він був "чорним копачем", тобто цікавився пошуками та розкопками застарілої вибухівки та зброї.

Вибух стався у гаражі, з-під руїн якого поліцейські дістали ще декілька мін та інших снарядів. Усі знайдені предмети відвезуть на ліквідацію.

У поліції додали, що збираються записати цей випадок до Єдиного реєстру досудових розслідувань як "Умисне вбиство" із приміткою "нещасний випадок" (ч. 1 ст. 115 ККУ). Також інцидент кваліфіковано як незаконне поводження з вибухівкою (ч. 1 ст. 263).

Дані Держслужби з надзвичайних ситуацій за 27 травня стверджують, що цього дня по Україні було виявлено та відправлено на знищення понад 300 одиниць вибухівки, зокрема шість авіаційних бомб. Який саме снаряд вибухнув в Одеській області - не повідомляється.

Також у цей день піротехніки Дніпропетровської області знищили 31 снаряд - знахідки з часів минулих війн.

Снаряд Другої світової війни вибухнув в Одеській області, є жертваФото: наслідки вибуху в Одеській області (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 21 травня поліція Одеси отримала повідомлення про масове мінування адміністративних будівель Одеси, зокрема лікарень і вокзалів.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України Одесавзрыв боеприпасовВибух
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