Снаряд влучив у будинок. Через обстріл росіян у Херсонській області загинуло подружжя

"Черговий трагічний ранок у Херсонській області. Через російський обстріл села Зміївка Бериславського району загинуло подружжя - чоловік та жінка. На світанку в їх оселю влучив ворожий снаряд, який обірвав життя двох мирних людей", - йдеться в повідомленні.

В ОВА також зазначили, що російські артилеристи знали куди били, тож це був цілеспрямований удар по цивільних жителях області.

Нагадаємо, що за минулу добу російські окупанти 52 рази атакували Херсонську область, з яких 21 раз поцілили по Херсону.

Додамо, також ми писали, що росіяни обстріляли тимчасово окуповану Чаплинку Херсонської області, щоб дискредитувати ЗСУ.

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