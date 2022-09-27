Снаряд вісьмох забрав. Російський солдат розповідає про точність артилерії ЗСУ, - ГУР

"Нас учора, так скажімо, розбили дуже сильно, вісім людей поїхали до шпиталю без ніг, без рук. Усі живі, але поранені. вісім людей у нас забрали вчора. Зараз невідомо, що відбувається, тому що по рації кажуть, що ми хто зна де", - йдеться у радіоперехопленні ГУР.

За його словами, за позиціями окупантів було випущено лише три снаряди і останній поранив вісьмох. Він також повідомив родичам, що внаслідок успішних дій ЗСУ вони перебувають "у колі".