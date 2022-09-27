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Снаряд вісьмох забрав. Російський солдат розповідає про точність артилерії ЗСУ, - ГУР

Фото: російський солдат розповідає про точність артилерії ЗСУ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російський військовий своїм родичам телефоном розповів, що українські військові влучним пострілом поранили вісьмох його товаришів по службі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"Нас учора, так скажімо, розбили дуже сильно, вісім людей поїхали до шпиталю без ніг, без рук. Усі живі, але поранені. вісім людей у нас забрали вчора. Зараз невідомо, що відбувається, тому що по рації кажуть, що ми хто зна де", - йдеться у радіоперехопленні ГУР.

За його словами, за позиціями окупантів було випущено лише три снаряди і останній поранив вісьмох. Він також повідомив родичам, що внаслідок успішних дій ЗСУ вони перебувають "у колі".

Раніше повідомлялося, що окупанти на Херсонському напрямку обговорюють новини про мобілізацію до РФ. Також вони моляться за поранення, щоб з'явилася можливість повернутися додому.

Нагадаємо, раніше українська розвідка перехопила розмову, в якій окупанту розповідають, що мобілізованих до РФ готуються відправити до району окупованого Херсона.

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