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Снаряд восьмерых забрал. Российский солдат рассказывает о точности артиллерии ВСУ, - ГУР

Фото: российский солдат рассказывает о точности артиллерии ВСУ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российский военный своим родственникам по телефону рассказал, что украинские военные точным выстрелом ранили восемь его сослуживцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"Нас вчера, так скажем, разбили очень сильно, восемь человек уехали в госпиталь без ног, без рук. Все живы, но ранены. восемь человек у нас забрали вчера. Сейчас неизвестно, что происходит, потому что по рации говорят, мы кто знает где", - говорится в радиоперехвате ГУР.

По его словам, по позициям оккупантов было выпущено всего три снаряда и последний ранил восьмерых. Он также сообщил родственникам, что в результате успешных действий ВСУ они находятся "в кругу".

Ранее сообщалось, что оккупанты на Херсонском направлении обсуждают новости о мобилизации в РФ. Также они молятся о ранении, чтобы появилась возможность вернуться домой.

Напомним, ранее украинская разведка перехватила разговор, в котором оккупанту рассказывают, что мобилизованных в РФ готовятся отправить в район оккупированного Херсона.

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