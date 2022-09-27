ua ru
Вт, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти під Херсоном моляться про поранення, аби втекти додому (перехоплення)

Новость на русском →
Херсонська область, Вівторок 27 вересня 2022 10:06
Окупанти під Херсоном моляться про поранення, аби втекти додому (перехоплення) Фото: окупанти під Херсоном моляться про поранення, аби втекти додому (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російський військовий на Херсонському напрямку обговорює новини про мобілізацію у РФ. Також він сподівається та "молиться про поранення", аби зʼявилася нагода повернутись додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розмову окупанта, яку перехопило ГУР МО.

"Треба поранення отримувати. Настрій повна х @ йня, апатія, деморалізація, х @ ізація ... Раніше тут жарти були, типe звідси або "200" або "300" - тепер це не жарти них@я", - каже окупант.

На що співрозмовниця йому каже: "Жень, ну це п@здец. Вони ж вас просто нах@й як м'ясо бл@дь".

"Так уся війна. Тому з 2000 осіб залишилося скільки залишилося... Я молитимуся про поранення. Тут люди поранені їдуть зі сльозами щастя на очах звідси, нах@й", - розповідає військовий РФ.

Нагадаємо, раніше українська розвідка перехопила розмову, в якій окупанту розповідають, що мобілізованих у РФ готуються відправити в район окупованого Херсона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Херсонська область Війна Росії проти України
NEWS
Чому курс долара все ще зростає: аналітик вказав на психологічні чинники
Чому курс долара все ще зростає: аналітик вказав на психологічні чинники
DAILY
Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни