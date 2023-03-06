Снаряд росіян влучив в автомобіль біля Чугуєва: загинуло подружжя

Так, біля с. Бударки Чугуївського району російський боєприпас, попередньо ПТУР, влучив у цивільний автомобіль "Нива".

"Загинуло подружжя - 48-річний чоловік та 45-річна жінка", - розповів він.

Крім того, за словами очільника регіону, минулої доби під вогнем окупантів були Куп'янськ, Стрілеча, Огірцеве, Дворічна та інші населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

"Протягом вчорашнього дня ворог з танків та САУ масовано обстрілював смт Дворічну Куп'янського району", - додав Синєгубов.

Як повідомлялось, 5 березня російські окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ Харківської області. Крім того, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янська пошкоджень зазнали будівлі освітнього закладу та пологовий будинок, є загиблий.

Зокрема, через обстріл Куп'янська Харківської області у неділю, 5 березня, почалася пожежа у будівлі місцевого залізничного вокзалу.

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