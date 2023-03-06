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Снаряд россиян попал в автомобиль возле Чугуева: погибли супруги

Фото: из-за попадания ПТУРа в авто в Чугуевском районе Харьковской области погибли люди (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за попадания российского ПТУРа в "Ниву" в Чугуевском районе Харьковской области погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Так, возле с. Бударки Чугуевского района российский боеприпас, предварительно ПТУР, попал в гражданский автомобиль "Нива".

"Погибли супруги - 48-летний мужчина и 45-летняя женщина", - рассказал он.

Кроме того, по словам главы региона, за прошедшие сутки под огнем оккупантов были Купянск, Стрелеча, Огурцово, Двуречная и другие населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

"В течение вчерашнего дня враг из танков и САУ массированно обстреливал пгт Двуречная Купянского района", - добавил Синегубов.

Как сообщалось, 5 марта российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. Кроме того, в результате вражеских обстрелов в Купянске повреждения получили здания образовательного учреждения и роддом, есть погибший.

В частности, из-за обстрела Купянска Харьковской области в воскресенье, 5 марта, начался пожар в здании местного железнодорожного вокзала.

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