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Ранковий обстріл Куп'янська: в місті спалахнув залізничний вокзал (фото)

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Харків, Неділя 05 березня 2023 12:09
Ранковий обстріл Куп'янська: в місті спалахнув залізничний вокзал (фото) Фото: через обстріл Куп'янська Харківської області почалася пожежа вокзалу (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Куп'янська Харківської області у неділю, 5 березня, почалася пожежа в будівлі місцевого залізничного вокзалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

"Сьогодні вранці 5 березня після нічних ворожих обстрілів сталася пожежа у будівлі залізничного вокзалу", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли рятувальники, площа пожежі склала близько 50 кв.м. Вогнеборці ліквідували пожежу о 08:45.

"За попередніми даними постраждалих людей немає", - зазначили в ДСНС.

Як повідомлялось, сьогодні зранку, 5 березня, російські окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ Харківської області. Крім того, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янська пошкоджень зазнали будівлі освітнього закладу та пологовий будинок, є загиблий.

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