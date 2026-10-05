Снаряд РФ влучив у пасажирський автобус на кордоні з Молдовою

За даними поліції, постраждав прикордонник. Також пошкоджені автобус і кабіна контролю.

У Молдові зазначають, що інцидент стався внаслідок російських атак на українську інфраструктуру. Наразі пункт пропуску закритий.

За попередніми даними, пошкоджено автобус та контрольну кабіну.

Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі для РБК-Україна підтвердив, що КПП перекритий.

"Пропускні операції на цьому напрямку зараз тимчасово не здійснюються", - заявив він.

"Просимо громадян під час планування маршруту враховувати зазначену інформацію та обирати інші пункти пропуску, зокрема найближчий "Старокозаче - Тудора", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо, вранці 3 жовтня Міноборони Молдови повідомило, що на території країни вибухнули три ракети і два дрони.

Крім того, над молдовським повітряним простором за хвилину пролетів ще один об'єкт, який рухався у бік Паланки.