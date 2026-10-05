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Снаряд РФ попал в пассажирский автобус на границе с Молдовой

11:41 05.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: Снаряд попал в рейсовый автобус у границы с Молдовой (Getty Images)

Снаряд попал в рейсовый автобус у пункта пропуска "Паланка" на границе Украины и Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Молдовы.

По данным полиции, пострадал пограничник. Также повреждены автобус и кабина контроля.

В Молдове отмечают, что инцидент произошел в результате российских атак на украинскую инфраструктуру. В настоящее время пункт пропуска закрыт.

По предварительным данным, поврежден автобус и контрольная кабина.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко в комментарии для РБК-Украина подтвердил, что КПП перекрыт.

"Пропускные операции на этом направлении сейчас временно не производятся", - заявил он.

"Просим граждан при планировании маршрута учитывать указанную информацию и выбирать другие пункты пропуска, в том числе ближайший "Старокозаче - Тудора", - добавили в ГНСУ.

Напомним, утром 3 октября Минобороны Молдовы сообщило, что на территории страны взорвались три ракеты и два дрона .

Кроме того, над молдавским воздушным пространством через минуту пролетел еще один объект, двигавшийся в сторону Паланки.

Как сообщало РБК-Украина, в Кишиневском аэропорту 3 октября снова эвакуировали пассажиров из-за сообщения о минировании.

Угроза не подтвердилась, и работу аэропорта возобновили.

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