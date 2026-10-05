Снаряд РФ попал в пассажирский автобус на границе с Молдовой

По данным полиции, пострадал пограничник. Также повреждены автобус и кабина контроля.

В Молдове отмечают, что инцидент произошел в результате российских атак на украинскую инфраструктуру. В настоящее время пункт пропуска закрыт.

По предварительным данным, поврежден автобус и контрольная кабина.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко в комментарии для РБК-Украина подтвердил, что КПП перекрыт.

"Пропускные операции на этом направлении сейчас временно не производятся", - заявил он.

"Просим граждан при планировании маршрута учитывать указанную информацию и выбирать другие пункты пропуска, в том числе ближайший "Старокозаче - Тудора", - добавили в ГНСУ.

Напомним, утром 3 октября Минобороны Молдовы сообщило, что на территории страны взорвались три ракеты и два дрона .

Кроме того, над молдавским воздушным пространством через минуту пролетел еще один объект, двигавшийся в сторону Паланки.