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В аеропорту Кишинева другий день поспіль евакуювали пасажирів через "замінування"

17:20 03.10.2026 Сб
1 хв
aimg Сергій Козачук
В аеропорту Кишинева другий день поспіль евакуювали пасажирів через "замінування" Фото: аеропорт Кишинева (wikipedia.org)
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В аеропорту Кишинева імені Євгена Доги тимчасово призупиняли роботу через повідомлення про мінування. Після перевірки спецслужбами загроза не підтвердилася, і аеропорт повернувся до штатного режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міжнародного аеропорту Кишинева.

Вдень 3 жовтня в аеропорту Кишинева оголосили тривогу через загрозу мінування.

Спецслужби та прикордонники терміново евакуювали пасажирів і персонал із приміщення термінала.

Через інцидент процеси реєстрації тимчасово зупинили, а графік виконання рейсів зазнав змін.

Станом на 16:00 профільні служби Міністерства внутрішніх справ завершили перевірку території. Інформація про замінування виявилася хибною.

Після цього доступ пасажирів до термінала відновили, а посадочні процедури розпочалися у звичайному порядку.

Пасажирам рекомендують перевіряти статус своїх вильотів на онлайн-табло аеропорту та стежити за повідомленнями авіакомпаній.

Нагадаємо, що хвиля повідомлень про мінування аеропорту Кишинева триває вже другий день поспіль.

Напередодні, 2 жовтня, у терміналі також оголошували термінову евакуацію та зупиняли реєстрацію пасажирів через аналогічний сигнал про загрозу.

Крім того, ситуація з безпекою в регіоні залишається напруженою.

Зокрема, під час масованого обстрілу України вранці 3 жовтня повітряний простір сусідньої країни зазнав порушень - на території Молдови зафіксували вибухи трьох ракет та двох дронів.

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