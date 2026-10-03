В аеропорту Кишинева другий день поспіль евакуювали пасажирів через "замінування"

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В аеропорту Кишинева імені Євгена Доги тимчасово призупиняли роботу через повідомлення про мінування. Після перевірки спецслужбами загроза не підтвердилася, і аеропорт повернувся до штатного режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міжнародного аеропорту Кишинева.

Вдень 3 жовтня в аеропорту Кишинева оголосили тривогу через загрозу мінування. Спецслужби та прикордонники терміново евакуювали пасажирів і персонал із приміщення термінала. Через інцидент процеси реєстрації тимчасово зупинили, а графік виконання рейсів зазнав змін. Станом на 16:00 профільні служби Міністерства внутрішніх справ завершили перевірку території. Інформація про замінування виявилася хибною. Після цього доступ пасажирів до термінала відновили, а посадочні процедури розпочалися у звичайному порядку. Пасажирам рекомендують перевіряти статус своїх вильотів на онлайн-табло аеропорту та стежити за повідомленнями авіакомпаній.