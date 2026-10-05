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Снаряд РФ влучив у пасажирський автобус на кордоні з Молдовою

11:41 05.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Снаряд РФ влучив у пасажирський автобус на кордоні з Молдовою Фото: Снаряд влучив у рейсовий автобус біля кордону з Молдовою (Getty Images)
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Снаряд влучив у рейсовий автобус біля пункту пропуску "Паланка" на кордоні України та Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Молдови.

За даними поліції, постраждав прикордонник. Також пошкоджені автобус і кабіна контролю.

У Молдові зазначають, що інцидент стався внаслідок російських атак на українську інфраструктуру. Наразі пункт пропуску закритий.

За попередніми даними, пошкоджено автобус та контрольну кабіну.

Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі для РБК-Україна підтвердив, що КПП перекритий.

"Пропускні операції на цьому напрямку зараз тимчасово не здійснюються", - заявив він.

"Просимо громадян під час планування маршруту враховувати зазначену інформацію та обирати інші пункти пропуску, зокрема найближчий "Старокозаче - Тудора", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо, вранці 3 жовтня Міноборони Молдови повідомило, що на території країни вибухнули три ракети і два дрони.

Крім того, над молдовським повітряним простором за хвилину пролетів ще один об'єкт, який рухався у бік Паланки.

Як повідомляло РБК-Україна, у Кишинівському аеропорту 3 жовтня знову евакуювали пасажирів через повідомлення про мінування.

Загроза не підтвердилася, і роботу аеропорту відновили.

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Снаряд РФ влучив у пасажирський автобус на кордоні з Молдовою
Снаряд РФ влучив у пасажирський автобус на кордоні з Молдовою
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