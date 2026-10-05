Снаряд РФ влучив у пасажирський автобус на кордоні з Молдовою
Снаряд влучив у рейсовий автобус біля пункту пропуску "Паланка" на кордоні України та Молдови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Молдови.
За даними поліції, постраждав прикордонник. Також пошкоджені автобус і кабіна контролю.
У Молдові зазначають, що інцидент стався внаслідок російських атак на українську інфраструктуру. Наразі пункт пропуску закритий.
За попередніми даними, пошкоджено автобус та контрольну кабіну.
Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі для РБК-Україна підтвердив, що КПП перекритий.
"Пропускні операції на цьому напрямку зараз тимчасово не здійснюються", - заявив він.
"Просимо громадян під час планування маршруту враховувати зазначену інформацію та обирати інші пункти пропуску, зокрема найближчий "Старокозаче - Тудора", - додали в ДПСУ.
Нагадаємо, вранці 3 жовтня Міноборони Молдови повідомило, що на території країни вибухнули три ракети і два дрони.
Крім того, над молдовським повітряним простором за хвилину пролетів ще один об'єкт, який рухався у бік Паланки.
Як повідомляло РБК-Україна, у Кишинівському аеропорту 3 жовтня знову евакуювали пасажирів через повідомлення про мінування.
Загроза не підтвердилася, і роботу аеропорту відновили.