Снаряд РФ попал в пассажирский автобус на границе с Молдовой
Снаряд попал в рейсовый автобус у пункта пропуска "Паланка" на границе Украины и Молдовы.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Молдовы.
По данным полиции, пострадал пограничник. Также повреждены автобус и кабина контроля.
В Молдове отмечают, что инцидент произошел в результате российских атак на украинскую инфраструктуру. В настоящее время пункт пропуска закрыт.
По предварительным данным, поврежден автобус и контрольная кабина.
Спикер ГНСУ Андрей Демченко в комментарии для РБК-Украина подтвердил, что КПП перекрыт.
"Пропускные операции на этом направлении сейчас временно не производятся", - заявил он.
"Просим граждан при планировании маршрута учитывать указанную информацию и выбирать другие пункты пропуска, в том числе ближайший "Старокозаче - Тудора", - добавили в ГНСУ.
Напомним, утром 3 октября Минобороны Молдовы сообщило, что на территории страны взорвались три ракеты и два дрона .
Кроме того, над молдавским воздушным пространством через минуту пролетел еще один объект, двигавшийся в сторону Паланки.
Как сообщало РБК-Украина, в Кишиневском аэропорту 3 октября снова эвакуировали пассажиров из-за сообщения о минировании.
Угроза не подтвердилась, и работу аэропорта возобновили.