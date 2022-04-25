Сначала сравняли с землей: российские войска вошли в еще один поселок Луганской области

Российская армия зашла в поселок Новотошковское Луганской области. Перед этим оккупанты активно уничтожали населенный пункт авиацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Захватывать там было нечего. Российские войска взяли выжженную землю Новотошковского", - говорится в сообщении.
Гайдай добавил, что Новотошковское, которое враг уничтожил авиаударами, входит в состав Горной военной администрации. Сейчас идут активные бои за другие населенные пункты общины.
Напомним, недавно Сергей Гайдай заявил, что оккупанты захватили 80% Луганской области.
Ранее мы также сообщали, что российские военные зашли в Кременную.
Однако глава Луганской области пояснил, что украинские военные вышли из города, поскольку оккупанты начали равнять его с землей.
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