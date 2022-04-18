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Российская армия вошла в Кременную, начались уличные бои

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Кременная, Понедельник 18 апреля 2022 09:25
Российская армия вошла в Кременную, начались уличные бои Фото: глава Луганской областной военной администрации Сергея Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Артем Горовенко

Российская армия вошла в Кременную (Луганская область). В городе уже завязались уличные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"На сегодня самая горячая точка, кроме Попасной, которая уже полтора месяца продолжается, - это населенный пункт Кременная. Там уже внутри идут бои, туда зашла российская армия, огромное количество техники", - отметил он.

Он также отметил, что на сегодня планировалась эвакуация из Кременной, но за ночь все поменялось.

Напомним, ранее Минобороны Британии заявило, что российские войска до сих пор не в состоянии полностью взять Мариуполь (Донецкая область).

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