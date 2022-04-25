RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спочатку зрівняли з землею: російські війська увійшли в ще одне селище Луганської області

Фото: окупанти увійшли в Новотошківське Луганської області (t.me/tvoy_region)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія зайшла в селище Новотошківське Луганської області. Перед цим окупанти активно знищували населений пункт авіацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Захоплювати там було нічого. Російські війська взяли випалену землю Новотошківського", - йдеться у повідомленні.

Гайдай додав, що Новотошківське, яке ворог знищив авіаударами, входить до складу Гірської військової адміністрації. Наразі йдуть активні бої за інші населені пункти громади.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Гайдай заявив, що окупанти захопили 80% Луганської області.

Раніше ми також повідомляли, що російські військові зайшли до Кремінної.

Проте голова Луганської ОВА пояснив, що українські військові вийшли з міста, оскільки окупанти почали рівняти його із землею.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниЛуганськ