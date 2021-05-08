В СН требуют отставки главы ОТГ в Киевской области, которого подозревают в мошенничестве

В заявлении отмечается, что принципиальная позиция партии - борьба с коррупцией.

"Владимир Подкурганный, который шел на выборы главы Дымерской ОТГ от "Слуги народа" и которого правоохранители подозревают в мошенничестве, должен уйти в отставку на время расследования", - отмечают в СН.

В то же время, утверджают, если вину Подкурганного не докажут, то "он снова может идти на выборы и получить должность, если люди ему будут доверять".

В партии также напомнили, что за отбор кандидатов от "Слуги народа" в Киевской области отвечал бывший глава Киевского областного отделения Александр Дубинский, который попал к санкционного списка США.