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СБУ задержала бориспольского депутата на вымогательстве 40 тысяч долларов с нотариуса

Новина українською → Четверг 08 апреля 2021 16:23
СБУ задержала бориспольского депутата на вымогательстве 40 тысяч долларов с нотариуса Фото: депутат из Борисполя требовал 40 тысяч долларов от нотариуса (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила на взятке депутата Бориспольского районного совета. Он требовал и получил от киевского нотариуса 40 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В ходе следствия установили, что депутат угрожал лишить потерпевшую нотариального свидетельства и исключить из Единого реестра нотариусов через искусственные обвинения в недоброчестности.

Злоумышленник ссылался на свои якобы влиятельные связи в политических кругах и Минюсте. Для избежания ответственности, деньги ему передавали через пункт обмена валют. Затем он планировал их перевести в криптовалюту.

Правоохранители задержали депутата в Шевченковском районе столицы после передачи нотариусом всей суммы в пункт обмена валют. Ему сообщили о подозрении в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины, которого подозревают в подстрекательстве к даче взятки.

РБК-Украина писало, что детективы НАБУ сообщили первые подозрения по делу о "ядерных взятках". Так, подозрение сообщили бывшему народному депутату 8-го созыва Максиму Микитасю.

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