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В СН вимагають відставки голови ОТГ в Київській області, якого підозрюють в шахрайстві

Автор: РБК-Україна

Політична партія "Слуга народу" заявила, що голова Димерської ОТГ Володимир Підкурганний має піти у відставку на час розслідування. Його підозрюють у спробі заволодіти 2,6 млн гривень за допомогу у виділенні земельної ділянки.

Про це йдеться в заяві партії.

В заяві зазначається, що принципова позиція партії - боротьба з корупцією.

"Володимир Підкурганний, який йшов на вибори голови Димерської ОТГ від "Слуги Народу" та якого правоохоронці підозрюють у шахрайстві, має піти у відставку на час розслідування", - наголошують в СН.

Водночас, наголошується, якщо провину Підкурганного не доведуть, то "він знову може йти на вибори й отримати посаду, якщо люди йому довірятимуть".

У партії також нагадали, що за добір кандидатів від "Слуги народу" у Київській області відповідав колишній очільник Київського обласного осередку Олександр Дубінський, який потрапив до санкційного списку США.

РБК-Україна писало, що напередодні правоохоронці затримали депутата райради та голову об'єднаної територіальної громади (ОТГ) Київської області за шахрайство в особливо великому розмірі, вчиненому за попередньою змовою.

Нагадаємо, на початку квітня СБУ викрила на хабарі депутата Бориспільської районної ради. Він вимагав та отримав від київського нотаріуса 40 тисяч доларів.

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