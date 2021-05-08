В СН вимагають відставки голови ОТГ в Київській області, якого підозрюють в шахрайстві

В заяві зазначається, що принципова позиція партії - боротьба з корупцією.

"Володимир Підкурганний, який йшов на вибори голови Димерської ОТГ від "Слуги Народу" та якого правоохоронці підозрюють у шахрайстві, має піти у відставку на час розслідування", - наголошують в СН.

Водночас, наголошується, якщо провину Підкурганного не доведуть, то "він знову може йти на вибори й отримати посаду, якщо люди йому довірятимуть".

У партії також нагадали, що за добір кандидатів від "Слуги народу" у Київській області відповідав колишній очільник Київського обласного осередку Олександр Дубінський, який потрапив до санкційного списку США.