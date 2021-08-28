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Ситуация на Донбассе обострилась накануне визита Зеленского в США: что известно

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Донбасс, Суббота 28 августа 2021 18:22
Ситуация на Донбассе обострилась накануне визита Зеленского в США: что известно Фото: на Донбассе обострилась ситуация (фото facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

Накануне визита президента Владимира Зеленского в США в районе проведения операции Объединенных сил активизировались обстрелы. Под огонь противника попала Авдеевка, а на передовой пострадали восемь украинских военных.

Больше о сегодняшнем обострении - в материале РБК-Украина.

Обстрел Авдеевки

Утром под обстрел со стороны пророссийских боевиков попал населенный пункт Авдеевка в Донецкой области. Под минометным и артиллерийским огнем противника оказались объекты гражданской инфраструктуры города, в частности железнодорожная станция.

В результате обстрела местное население не пострадало. Полиция уже возбудила уголовное дело по факту обстрела Авдеевки.

Posted by Жд Помощь on Saturday, August 28, 2021

УЗ прекратила курсирование поездов в Авдеевку

"Укрзализныця" после обстрела Авдеевки внесла изменения в график курсирования поездов. Рейс Киев-Авдеевка будет курсировать только до Покровска до 30 августа, а уже оттуда в Авдеевку пассажиров будут доставлять автобусами.

До 30 августа в Авдеевку также не будут курсировать пригородные поезда и рейс Днепр-Авдеевка. Они будут останавливаться по станции Очеретино.

С утра на Донбассе пострадали 8 военных

С начала суток в результате обстрелов пострадали 8 украинских военных. Четверо воинов получили осколочные ранения и четверо - боевые травмы. Оккупанты уже 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе уже пожаловалась ОБСЕ на действия пророссийских боевиков. Однако внеочередное заседание ТКГ украинская сторона решила не созывать, потому что прошлые попытки были заблокированы Россией.

Фото: последствия обстрела Авдеевки (facebook.com/pressjfo.news)

Украина считает обострение попыткой сорвать визит Зеленского в США

Украинская сторона связывает сегодняшнее обострение на Донбассе попыткой России сорвать встречу президентов Украины и США, которая должна состояться 31 августа. Украинская делегация в ТКГ считает, что боевики провоцируют ВСУ на жесткий ответ, чтобы потом обвинить Украину в агрессии.

Украинская делегация не исключает, что вражеская активность продолжит увеличиваться, поэтому жители прифронтовых районов должны быть к этому готовы.

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Донбасс ООС Обстрел Авдеевки
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