В СН спрогнозировали, сколько вернется в госбюджет из Фонда борьбы с COVID-19

Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

На создание Фонда борьбы с COVID-19 в бюджете предусмотрели 64,67 млрд гривен

Во фракции "Слуга народа" прогнозируют, что в государственный бюджет вернется до 40% средств Фонда борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил председатель фракции СН Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, проголосованный бюджет сегодня является транзитным и точно будет пересматриваться.

"Все понимают, что этот бюджет - это бюджет условно на 2-3 месяца карантина. Точно он будет переголосовываться и пересобираться. Если дела будут ухудшаться, то будет реальный антикризисный бюджет. Это значит, что будем много резать других вещей. Если нужно будет для страны. Если мы нормально пройдем этот карантин, экономика начнет работать, то мы будем наоборот - добавлять", - отметил парламентарий.

"У меня есть надежда, что как минимум 30-40% всего стабилизационного фонда вернется в виде соответствующих статей назад в бюджет, откуда взяли эти цифры", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, сегодня ВР приняла за основу и в целом доработанный законопроект об изменениях в бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавирусом. В доработанном проекте предусмотрено сокращение фонда борьбы с коронавирусом: расходы на формирование Фонда сокращены почти на 32,4 млрд гривен - с 97,06 млрд до 64,67 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина, представитель Кабинета министров в ВР Василий Мокан заявил, что реального сокращения фонда борьбы с коронавирусом в госбюджете не произошло. Он подчеркнул, что уменьшение фонда борьбы до 64,6 млрд грн произошло за счет перераспределения средств.