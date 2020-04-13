ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В СН спрогнозировали, сколько вернется в госбюджет из Фонда борьбы с COVID-19

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 17:09
В СН спрогнозировали, сколько вернется в госбюджет из Фонда борьбы с COVID-19
Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

На создание Фонда борьбы с COVID-19 в бюджете предусмотрели 64,67 млрд гривен

Во фракции "Слуга народа" прогнозируют, что в государственный бюджет вернется до 40% средств Фонда борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил председатель фракции СН Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, проголосованный бюджет сегодня является транзитным и точно будет пересматриваться.

"Все понимают, что этот бюджет - это бюджет условно на 2-3 месяца карантина. Точно он будет переголосовываться и пересобираться. Если дела будут ухудшаться, то будет реальный антикризисный бюджет. Это значит, что будем много резать других вещей. Если нужно будет для страны. Если мы нормально пройдем этот карантин, экономика начнет работать, то мы будем наоборот - добавлять", - отметил парламентарий.

"У меня есть надежда, что как минимум 30-40% всего стабилизационного фонда вернется в виде соответствующих статей назад в бюджет, откуда взяли эти цифры", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, сегодня ВР приняла за основу и в целом доработанный законопроект об изменениях в бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавирусом. В доработанном проекте предусмотрено сокращение фонда борьбы с коронавирусом: расходы на формирование Фонда сокращены почти на 32,4 млрд гривен - с 97,06 млрд до 64,67 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина, представитель Кабинета министров в ВР Василий Мокан заявил, что реального сокращения фонда борьбы с коронавирусом в госбюджете не произошло. Он подчеркнул, что уменьшение фонда борьбы до 64,6 млрд грн произошло за счет перераспределения средств.

В Раде объяснили формальное сокращение фонда борьбы с коронавирусом Рада разблокировала подписание закона о рынке земли
Новости Украины Верховная РадаДавид АрахамияГосбюджетКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь