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У СН спрогнозували, скільки повернеться до держбюджету з Фонду боротьби з COVID-19

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 17:09
У СН спрогнозували, скільки повернеться до держбюджету з Фонду боротьби з COVID-19
Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

На створення Фонду боротьби з COVID-19 у бюджеті передбачили 64,67 млрд гривень

У фракції "Слуга народу" прогнозують, що до державного бюджету повернеться до 40% коштів Фонду боротьби з коронавірусом. Про це повідомив голова фракції СН Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, проголосований бюджет сьогодні є транзитним і точно буде переглядатись.

"Усі розуміють, що цей бюджет - це бюджет умовно на 2-3 місяці карантину. Точно він буде переголосовуватися та перезбиратися. Якщо справи будуть погіршуватись, то буде реальний антикризовий бюджет. Це означає, що будемо багато різати інших речей. Якщо потрібно буде для країни. Якщо ми нормально пройдемо цей карантин, економіка почне працювати, то ми будемо навпаки - додавати", - зазначив парламентар.

"У мене є сподівання, що як мінімум 30-40% всього стабілізаційного фонду повернеться у вигляді відповідних статей назад до бюджету, звідки взяли ці цифри", - підкреслив Арахамія.

Нагадаємо, сьогодні ВР прийняла за основу і в цілому доопрацьований законопроект про зміни до бюджету-2020 у зв'язку з ситуацією з коронавірусом. У доопрацьованому проекті передбачене скорочення фонду боротьби з коронавірусом: витрати на формування Фонду скорочені майже на 32,4 млрд гривень - з 97,06 млрд до 64,67 млрд гривень.

Як писало РБК-Україна, представник Кабінету міністрів у ВР Василь Мокан заявив, що реального скорочення фонду боротьби з коронавірусом у держбюджеті не відбулося. Він підкреслив, що зменшення фонду боротьби до 64,6 млрд грн відбулося за рахунок перерозподілу коштів.

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