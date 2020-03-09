СН предложит нового заместителя Авакова, который в будущем сможет возглавить МВД

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Замглавы фракции СН заявила, что заместитель Авакова впоследствии сможет возглавить ведомство

Фракция "Слуга народа" предложит кандидатуру заместителя министра внутренних дел, который впоследствии сможет возглавить ведомство. Об этом заявила заместитель главы фракции Евгения Кравчук в интервью "24 канала".

"Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет, и мы будем понимать, что он сможет заменить министра", - заявила она.

По ее словам, у президента Владимира Зеленского пока нет кандидатуры, кто мог бы заменить Авакова.

"Есть вопрос к господину Авакову: и по полиции, и, очевидно, по другим моментам. Очевидно - и это правда - нет до сих пор кандидата у Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет хорошо", - рассказала Кравчук.

При этом Кравчук отметила, что Аваков «сумел удержать ситуацию» в Новых Санжарах, где прошли протесты во время эвакуации граждан, прибывших из Китая.

Напомним, новый Кабинет министров Украины, возглавляемый премьером Денисом Шмыгалем, в среду, 4 марта 2020 года, принес присягу на внеочередном заседании Верховной рады. Денис Шмыгаль представил состав своего Кабинета министров, в котором Аваков сохранил свою должность.

РБК-Украина писало, что Авакова могли переназначить только пакетным голосованием, иначе персонально не хватило бы голосов.