ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СН предложит нового заместителя Авакова, который в будущем сможет возглавить МВД

Новости » Политика     09.03.2020 - 17:13
СН предложит нового заместителя Авакова, который в будущем сможет возглавить МВД
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Замглавы фракции СН заявила, что заместитель Авакова впоследствии сможет возглавить ведомство

Фракция "Слуга народа" предложит кандидатуру заместителя министра внутренних дел, который впоследствии сможет возглавить ведомство. Об этом заявила заместитель главы фракции Евгения Кравчук в интервью "24 канала".

"Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет, и мы будем понимать, что он сможет заменить министра", - заявила она.

По ее словам, у президента Владимира Зеленского пока нет кандидатуры, кто мог бы заменить Авакова.

"Есть вопрос к господину Авакову: и по полиции, и, очевидно, по другим моментам. Очевидно - и это правда - нет до сих пор кандидата у Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет хорошо", - рассказала Кравчук.

При этом Кравчук отметила, что Аваков «сумел удержать ситуацию» в Новых Санжарах, где прошли протесты во время эвакуации граждан, прибывших из Китая.

Напомним, новый Кабинет министров Украины, возглавляемый премьером Денисом Шмыгалем, в среду, 4 марта 2020 года, принес присягу на внеочередном заседании Верховной рады. Денис Шмыгаль представил состав своего Кабинета министров, в котором Аваков сохранил свою должность.

РБК-Украина писало, что Авакова могли переназначить только пакетным голосованием, иначе персонально не хватило бы голосов.

Авакова могли переназначить только пакетным голосованием Правительство внедрит мобильное приложение для вызова полиции
Новости Украины Арсен Аваков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь