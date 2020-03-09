СН запропонує нового заступника Авакова, який в майбутньому зможе очолити МВС

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Заступник голови фракції СН заявила, що заступник Авакова згодом зможе очолити відомство

Фракція "Слуга народу" запропонує кандидатуру заступника міністра внутрішніх справ, який згодом зможе очолити відомство. Про це заявила заступник глави фракції Євгенія Кравчук в інтерв'ю "24 каналу".

"Ми вирішили так: запропонуємо заступника, і якщо ця людина виросте, і ми будемо розуміти, що він зможе замінити міністра", - заявила вона.

За її словами, у президента Володимира Зеленського поки немає кандидатури, хто міг би замінити Авакова.

"Є питання до пана Авакова: і по поліції, і, очевидно, по іншим моментам. Очевидно - і це правда - немає до сих пір кандидата у Володимира Зеленського, який би повноцінно міг гарантувати, що все буде добре", - розповіла Кравчук.

При цьому Кравчук зазначила, що Аваков «зумів утримати ситуацію» в Нових Санжарах, де пройшли протести під час евакуації громадян, які прибули з Китаю.

Нагадаємо, новий Кабінет міністрів України, очолюваний прем'єром Денисом Шмигаль, в середу, 4 березня 2020 року, склав присягу на позачерговому засіданні Верховної Ради. Денис Шмигаль представив склад свого Кабінету міністрів, в якому Аваков зберіг свою посаду.

РБК-Україна писало, що Авакова могли перепризначити тільки пакетним голосуванням, інакше персонально не вистачило б голосів.