В СН не определились с назначением нескольких министров

Фракция "Слуга народа" не определилась с назначением нескольких министров. Об этом РБК-Украина сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

Верещук отметила, что есть министерства, где "еще неизвестны имена кандидатов на должности руководителей".

"Завтра мы услышим их имена, а может и не услышим именно завртра, как сказал президент. Потому что это длительный процесс", - заявила Верещук.

По ее словам, сейчас идет обсуждение по 2-3 министрам.

"Сейчас продолжается переговорный процесс относительно главы Министерства образования. Также пока неизвестно относительно Бородянского. Это разделение министерства на Минкультуры и Минспорта. Неизвестно, кто будет министром культуры", - добавила она.

Также во фракции не определились с должностью главы Минэнергетики и первым вице-премьер-министром.

Отметим, источники РБК-Украина в руководстве фракции "Слуга народа" сообщали, что министр внутренних дел Арсен Аваков, скорее всего, останется в своей должности.

Напомним, в СН сообщили, кто может стать новым генпрокурором вместо Руслана Рябошапки. Им может стать нардеп Сергей Ионушас. Но это будет в том случае, если отчет генпрокурора Рябошапки признают неудовлетворительным.