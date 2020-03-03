У СН не визначились з призначенням кількох міністрів

Фракція "Слуга народу" не визначилась з призначенням кількох міністрів. Про це РБК-Україна повідомила народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

Верещук зазначила, що є міністерства, де "ще невідомі призвища кандидатів на посади очільників".

"Завтра ми почуємо їх призвища, а може і не почуємо саме завртра, як сказав президент. Бо це тривалий процес", - заявила Верещук.

За її словами, наразі триває обговорення щодо 2-3 міністрів.

"Наразі продовжується перемовний процес щодо очільника Міністерства освіти. Також поки невідомо питання щодо Бородянського. Це розподіл міністерства на Мінкультури та Мінспорту. Невідомо, хто буде міністром культури", - додала вона.

Також у фракції не визначились з посадою голови Міненергетики та першим віце-прем'єр-міністром.

Зазначимо, джерела РБК-Україна у керівництві фракції "Слуга народу" повідомляли, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, скоріше від усього, лишиться на своїй посаді.

Нагадаємо, в СН повідомили, хто може стати новим генпрокурором замість Руслана Рябошапки. Ним може стати нардеп Сергій Іонушас. Але це буде у тому випадку, якщо звіт генпрокурора Рябошапки визнають незадовільним.