Комитет Рады по энергетике поддержал кандидатуру Буславець на пост министра, - нардеп

Фото: Ольга Буславец (pravda.com.ua)

Однако, кандидатуру Буславець на должность министра энергетики сняли с рассмотрения

Комитет Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг на своем заседании поддержал кандидатуру Ольги Буславець на должность министра энергетики и защиты окружающей среды. Об этом сообщил член комитета Сергей Нагорняк, передает корреспондент РБК-Украина.

"На комитете поддержали кандидата (Ольгу Буславець, - ред.). И комитет будет рекомендовать. Но, к сожалению, этот вопрос сняли с рассмотрения повестки дня сегодня", - сказал Нагорняк.

Напомним, на сегодняшнем внеочередном заседании Верховной Рады председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил исключить из повестки дня Рады вопрос о назначении Ольги Буславець главой Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

29 марта фракция "Слуга народа" встретилась с кандидатами на должности министров. В частности, народным депутатам представили кандидата на пост министра энергетики и защиты окружающей среды - Ольгу Буславець, которая возглавляла директорат энергетических рынков в правительстве Алексея Гончарука.

Как писало РБК-Украина, на внеочередном заседании Верховной рады Украины 30 марта не смогла назначить Сергея Марченко новым министром финансов, а Максима Степанова - министром охраны здоровья'я.