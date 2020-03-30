У СН пояснили, чому призначення Буславець зняли з порядку денного

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кандидатуру Буславець не підтримали багато депутатів монобільшості

Президент Володимир Зеленський відкликав питання призначення Ольги Буславець на посаду міністра енергетики через те, що представники фракції монобільшості виступили проти її призначення. Про це РБК-Україна повідомило джерела у фракції.

За словами співрозмовників агентства, на засіданні фракції було зрозуміло, що кандидатуру Буславець не підтримують багато депутатів монобільшості.

"Ми не знайшли достатньої кількості голосів у себе у фракції. Не хотіли ризикувати в парламентській залі, не могли розраховувати тільки на опозиційні сили", - пояснило джерело.

Також, за словами депутатів, проти кандидатури Буславець різко проти виступили у комітеті з питань енергетики. Зокрема, колишній представник президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що не підтримує це призначення.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що розгляд питання про призначення Ольги Буславець на посаду міністра енергетики зняли з розгляду у Верховній раді. За його словами, з цього питання надійшов лист від президента Володимира Зеленського.

Як писало РБК-Україна, комітет Верховної ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на своєму засіданні підтримав кандидатуру Ольги Буславець на посаду міністра енергетики та захисту навколишнього середовища, заявляв член комітету Сергій Нагорняк.