СН назвала кандидата в мэры Киева, а Шевченко назначен главой Нацбанка: новости за 16 июля

Коллаж РБК-Украина

Партия "Слуга народа" определилась с кандидатом на выборы мэра Киева, Украину поделят на четыре зоны по коронавирусу, назначен новый глава Нацбанка. Подробнее о том, что произошло в четверг, 16 июля, - в материале РБК-Украина

"Слуга народа" выбрала Верещук кандидатом в мэры Киева

Партия "Слуга народа" определилась с кандидатом на выборы мэра Киева. На заседании партии присутствовал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина.

Партия совместно с главой государства выбрала единого кандидата из пяти претендентов. Так, на выборы мэра столицы от партии "Слуга народа" будет выдвигаться Ирина Верещук.l

Что известно об Ирине Верещук: биография и скандалы

Шевченко назначен главой Нацбанка

Верховная рада Украины назначила главу Национального банка Украины. Им стал глава правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

Об этом сообщает РБК-Украина. "За" проголосовали 332 нардепа.

На этом посту Шевченко сменил Якова Смолия, уволенного в начале июля. Что известно о главном банкире страны - читайте в материале.

Украину поделят на четыре зоны: детали будущих изменений по карантину

В рамках будущих изменений, которые касаются карантина в Украине, все регионы поделят на четыре зоны. В каждой из них будут определены четкие критерии по ограничениям. Об этом на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает сайт президента.

По его словам, в Кабинете министров уже подготовили постановление с изменениями в режим карантина в Украине. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". В каждой из них будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

В РФ заявили об отсутствии агрессивных планов против Украины

В Министерстве иностранных дел России заявили, что у них нет агрессивных планов в отношении Украины. Однако, они со стороны Украины "слышат воинственную риторику".

Об этом заявил в четверг замглавы МИД России Андрей Руденко, передает издание ТАСС.

По его словам, такая риторика "явно провоцируется искусственно, по поводу возможных военных планов России в отношении Украины".

Инсценировали убийство: в Черкассах предотвратили покушение на заместителя мэра

Правоохранители предотвратили попытку заказного убийства заместителя городского главы Черкасс Юрия Ботнаря. В связи с данным делом задержали депутата черкасского городского совета.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По данным следствия, депутат черкасского горсовета заказал убийство Ботнаря из-за личного конфликта на фоне распределения сфер влияния.

Хакеры взломали Twitter-аккаунты Маска, Гейтса, Байдена и Обамы: обещали раздавать биткоины

Хакеры взломали учетные записи десятков крупнейших предпринимателей, политиков и компаний в Twitter. В аккаунтах появились похожие твиты с призывом присылать биткоины на определенные кошельки и обещанием вернуть криптовалюту назад в двойном размере.

Об этом сообщает Вusiness Іnsider.

Жертвами кибератаки стали аккаунты основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, главы Amazon Джеффа Безоса, рэпера Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы, миллиардера Уоррена Баффета, кандидата в президента США от Демократической партии Джо Байдена, миллиардера и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.

Метеоролог рассказала о погоде осенью и зимой в Украине: лето продлится на месяц

Лето в Украине может продлиться на месяц, а осень будет очень теплой из-за изменений климата в нашей стране. Такой прогноз озвучила начальница отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко. Таакже по словам эксперта, украинцев снова ждет аномально теплая зима, этот сезон вряд ли будет очень холодным и суровым.

"Осень будет уже традиционно теплее обычного. Лето продлится до конца сентября. Вероятность того, что зима будет суровой – меньше десяти процентов. Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди будут сменять друг друга", – рассказала Адаменко УНИАН.