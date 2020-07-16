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В РФ заявили об отсутствии агрессивных планов против Украины

Москва, Четверг 16 июля 2020 12:14
В РФ заявили об отсутствии агрессивных планов против Украины
Фото: Андрей Руденко (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Анастасия Рокитна

В то же время, в России со стороны Украины "слышат воинственную риторику"

В Министерстве иностранных дел России заявили, что у них нет агрессивных планов в отношении Украины. Однако, они со стороны Украины "слышат воинственную риторику".

Об этом заявил в четверг замглавы МИД России Андрей Руденко, передает издание ТАСС.

По его словам, такая риторика "явно провоцируется искусственно, по поводу возможных военных планов России в отношении Украины".

Напомним, в ВСУ рассказали, какие варианты наступления на Украину рассматривают в командовании.

Отметим, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа рассказал, что украинские военные готовятся к возможному вторжению России с территории оккупированного Крыма.

В представительстве президента Украины считают, что Россия может попытаться захватить территории Херсонской области из-за проблемы с водоснабжением в Крыму.

В связи с этим, в Херсонской области планируют увеличить количество военных в регионе.

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