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Скільки військових повернулись зі СЗЧ та які бригади в цьому лідирують

03:50 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Скільки військових повернулись зі СЗЧ та які бригади в цьому лідирують Фото: військові повертаються з СЗЧ (Getty Images)
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Тисячі українських військовослужбовців повернулися до своїх підрозділів після самовільного залишення частини (СЗЧ) завдяки спрощеній процедурі. За кількістю людей це співмірно з особовим складом двох-трьох бригад.

Як передає РБК-Україна, про це розповіли в Міноборони України.

У відомстві зазначили, що значна частина військових після повернення знову обійняла бойові посади. Йдеться про людей, які вже мають досвід служби та навички, необхідні для виконання завдань.

Після повернення військовослужбовцям відновили грошове та інше забезпечення. Вони знову виконують службові обов'язки у своїх підрозділах.

"Всі, хто повернувся до лав захисників, однозначно підсилюють військо. Тому результат оцінюємо позитивно", - наголосили у міністерстві.

У Міноборони також подякували військовим частинам, які долучилися до програми, опрацьовували заявки та погоджували рапорти. Окремо відзначили підрозділи, які приймали військовослужбовців, що вирішили повернутися на службу.

Які бригади прийняли найбільше військових

За кількістю фактичних повернень до першої п'ятірки увійшли:

  • 20-та окрема бригада безпілотних систем «К-2»;
  • 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха;
  • 3-тя окрема штурмова бригада;
  • 63-тя окрема механізована бригада;
  • 429-та окрема бригада безпілотних систем «Ахіллес».

Також у Міноборони відзначили бригади Національної гвардії України "Хартія" та "Азов".

"Дякуємо всім, хто наважився і повернувся. Це могло бути непросте рішення, але воно точно правильне", - підсумували у відомстві.

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