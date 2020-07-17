СН назвала кандидата в мери Києва, а Шевченко призначили головою Нацбанку: новини за 16 липня

Колаж РБК-Україна

Партія "Слуга народу" визначилася з кандидатом на вибори мера Києва, України поділять на чотири зони по коронавірус, призначений новий глава Нацбанку. Детальніше про те, що сталося в четвер, 16 липня, - в матеріалі РБК-Україна

"Слуга народу" обрала Верещук кандидатом в мери Києва

Партія "Слуга народу" визначилася з кандидатом на вибори мера Києва. На засіданні партії був присутній президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє РБК-Україна.

Партія спільно з главою держави обрала єдиного кандидата з п'яти претендентів. Так, на вибори мера столиці від партії "Слуга народу" буде висуватися Ірина Верещук.

Що відомо про Ірину Верещук: біографія та скандали.

Шевченко призначений головою Нацбанку

Верховна рада України призначила главу Національного банку України. Ним став голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко.

Про це повідомляє РБК-Україна. "За" проголосували 332 нардепи.

На цій посаді голова Шевченко змінив Якова Смолія, звільненого на початку липня. Що відомо про головного банкіра країни - читайте в матеріалі.

Україну поділять на чотири зони: деталі майбутніх змін щодо карантину

В рамках майбутніх змін, які стосуються карантину в Україні, усі регіони поділять на чотири зони. У кожній з них будуть визначені чіткі критерії щодо обмежень. Про це на селекторній нараді у президента Володимира Зеленського заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає сайт президента.

За його словами, у Кабінеті міністрів вже підготували постанову із змінами до режиму карантину в Україні. Згідно з документом, регіони будуть розділені на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону". У кожній з них будуть діяти чіткі критерії щодо обмежень.

У РФ заявили про відсутність агресивних планів проти України

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у них немає агресивних планів щодо України. Проте, вони з боку України "чують войовничу риторику".

Про це заявив у четвер заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко, передає видання ТАСС.

За його словами, така риторика "явно штучно провокується, з приводу можливих військових планів Росії щодо України".

Інсценували вбивство: у Черкасах запобігли замаху на заступника мера

Правоохоронці попередили спробу замовного вбивства заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара. У зв'язку з даною справою затримали депутата черкаської міської ради.

Про це повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, депутат черкаської міськради замовив вбивство Ботнара через особистий конфлікт на тлі розподілу сфер впливу.

Хакери зламали Twitter-акаунти Маска, Гейтса, Байдена і Обами: обіцяли роздавати біткойни

Хакери зламали облікові записи десятків найбільших підприємців, політиків і компаній в Twitter. Записи з'явилися схожі твіти з закликом надсилати біткойни на певні гаманці і обіцянкою повернути криптовалюту назад в подвійному розмірі.

Про це повідомляє Виѕіпеѕѕ Іnsider.

Жертвами кібератаки стали акаунти засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска, засновника Microsoft Білла Гейтса, голови Amazon Джефа Безоса, репера Каньє Уеста, колишнього президента США Барака Обами, мільярдера Уоррена Баффета, кандидата в президента США від Демократичної партії Джо Байдена, , мільярдера і колишнього мера Нью-Йорка Майкла Блумберга.

Метеоролог розповіла про погоду восени та взимку в Україні: літо буде довше на місяць

Літо в Україні може продовжитися на місяць, а осінь буде дуже теплою через зміни клімату в нашій країні. Такий прогноз озвучила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко. Також за словами експерта, українців знову чекає аномально тепла зима, цей сезон навряд чи буде дуже холодним і суворим.

"Осінь буде вже традиційно тепліше звичайного. Літо триватиме до кінця вересня. Ймовірність того, що зима буде суворою – менше десяти відсотків. Відлиги і невеликі морози, крижані дощі будуть змінювати один одного", – розповіла Адаменко УНІАН.