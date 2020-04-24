ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Началась встреча фракции "Слуга народа" с Саакашвили

Новости » Политика     24.04.2020 - 11:26
Началась встреча фракции "Слуга народа" с Саакашвили
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламент может рассмотреть назначение Саакашвили на следующей неделе

В пятницу, 24 апреля, фракция "Слуга народа" проводит встречу с кандидатом на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ Михаилом Саакашвили. Об этом написал депутат Верховной рады от фракции СН Александр Качура в своем Telegram-канале.

Качура отметил, что сделал Саакашвили замечание по поводу ношения маски.

"Началась встреча с Саакашвили. Сделал замечания Михаилу о ношении маски. Согласно постановлению Кабмина, в состав которого респондент претендует быть принят, предусмотрен штраф", - написал парламентарий.

Напомним, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада Украины может рассмотреть вопрос назначения Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ на следующей неделе.

По словам Корниенко, голосование за назначение бывшего президента Грузии на пост в украинском правительстве может состояться во вторник или среду. В повестке дня сегодняшнего внеочередного заседания вопроса назначения Саакашвили нет.

Как писало РБК-Украина, Саакашвили перед встречей с фракцией "Слуга народа" заявил, что будет заниматься переговорами с Международным валютным фондом (МВФ). Политик подчеркнул, что для него важно усилить работу с парламентом и отодвинуть в сторону олигархические и частные интересы.

Переговоры с МВФ и "красные линии": Саакашвили рассказал, чем будет заниматься в Кабмине Саакашвили заявил об отсутствии конфликтов с Аваковым
Новости Украины СаакашвилиСлуга народа
News
On Top