Рада может рассмотреть назначение Саакашвили на следующей неделе

Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Голосование может состояться во вторник или среду

Верховная рада Украины может рассмотреть вопрос назначения Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ на следующей неделе. Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Корниенко, голосование за назначение бывшего президента Грузии на пост в украинском правительстве может состояться во вторник или среду. В повестке дня завтрашнего внеочередного заседания вопроса назначения Саакашвили нет.

"Я знаю, что сейчас идут разговоры, встречи даже будут у господина Саакашвили с другими фракциями. На завтра этого вопроса в повестке дня нет, и у нас есть в принципе сомнения, будет ли он добавлен президентом. То есть, возможно, голосование по этому кадровому вопросу будет где-то на следующей неделе - во вторник, среду ", - заявил он.

Корниенко также отметил, что члены фракции "Слуга народа" по-разному настроены относительно возможного назначения Саакашвили.

"Действительно, настроения разные. Есть такое настроение, оно преобладает, - послушать господина Саакашвили, сделать выводы, задать вопросы и определяться, потому что кадровые назначения в последнее время занимают все большую роль в парламенте. Вот у нас уже было несколько назначений, когда надо работать с депутатами, доносить свои идеи, доносить свою программу", - пояснил заместитель председателя фракции.

Напомним, ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что бывшего главу Одесской области Саакашвили могут назначить вице-премьер-министром по реформам.