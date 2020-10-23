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В СН готовят для Рады отчет по итогам поездки на Донбасс

Киев, Пятница 23 октября 2020 05:43
В СН готовят для Рады отчет по итогам поездки на Донбасс
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Фракция "Слуга народа" планирует подготовить аналитический отчет по итогам пребывания своих депутатов на Донбассе. Документ будет предложен на рассмотрение трем комитетам Верховной рады - по вопросам нацбезопасности и обороны, социальной политики, в разрезе именно защиты прав ветеранов, и комитет по вопросам реинтеграции.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, практически все депутаты, включая ее, были на разных точках линии фронта - в нескольких сотнях метров от линии разграничения.

"Большинство из нас ночевали в блиндажах. На питание и обеспечение водой никто не жаловался - мы ели все то же самое, что и солдаты. Удалось пообщаться и с гражданским населением, а также поговорили с представителями Червонного Креста, которые тогда работали в одном из населенных пунктов. Мы обязательно проанализируем опыт всех народных депутатов, сведем в одну аналитику и, думаю, рассмотрим на фракции. и с этим будут работать три основные комитеты", - рассказала Кравчук.

Она отметила, что все депутаты их фракции, побывавшие на Донбассе, "точно будут очень внимательно следить за бюджетом, который будет выделяться на оборонку: чтобы он был достаточным и его увеличивали".

Напомним, Зеленский заявил, что не знает, сколько миллиардов долларов надо для восстановления Донбасса.

Ранее Зеленский заявил, что создание свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны. Вопрос будет задан во время опроса 25 октября.

Как писало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, относительное большинство (45%) украинцев против создания "свободной экономической зоны" на Донбассе, поддерживают - 33,5%.

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