У СН готують для Ради звіт за підсумками поїздки на Донбас

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Фракція "Слуга народу" планує підготувати аналітичний звіт за підсумками перебування своїх депутатів на Донбасі. Документ буде запропоновано на розгляд трьом комітетам Верховної ради - з питань нацбезпеки та оборони, соціальної політики, у розрізі саме захисту прав ветеранів, і комітет з питань реінтеграції.

Про це повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

За її словами, практично всі депутати, включаючи її, були на різних точках лінії фронту - за кількасот метрів від лінії розмежування.

"Більшість із нас ночували у бліндажах. На харчування та забезпечення водою ніхто не скаржився - ми їли все те ж саме, що й солдати. Вдалося поспілкуватися і з цивільним населенням, і навіть поговорили з представниками Червового Хреста, які тоді працювали в одному з населених пунктів. Ми обов'язково проаналізуємо досвід усіх народних депутатів, зведемо в одну аналітику і, думаю, розглянемо на фракції. І з цим будуть працювати три основні комітети", - розповіла Кравчук.

Вона зазначила, що всі депутати з їхньої фракції, котрі побували на Донбасі, "точно будуть дуже уважно слідкувати за бюджетом, який буде виділятися на оборонку: щоб він був достатнім і його збільшували".

Нагадаємо, Зеленський заявив, що не знає, скільки мільярдів доларів треба для відновлення Донбасу.

Раніше Зеленський заявив, що створення вільної економічної зони на Донбасі буде сприяти залученню інвестицій в регіон і завершення війни. Питання буде поставлено під час опитування 25 жовтня.

Як писало РБК-Україна, за даними опитування КМІС, відносна більшість (45%) українців проти створення "вільної економічної зони" на Донбасі, підтримують - 33,5%.