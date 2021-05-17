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СН на фракции не пришла к согласию по отставке Степанова. Решат на заседании Рады

Автор: Милан Лелич

"Слуга народа" на сегодняшнем заседании фракции обсудила вопрос отставки Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Нардепы решили определиться с этим вопросом уже в сессионном зале.

Об этом РБК-Украина рассказал собеседник во фракции СН.

По словам собеседника, голосования по отставке Степанова не было.

"Насчет Степанова будем определяться уже в сессионном зале", - сказал он.

По информации РБК-Украина, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Степанов должен был сам написать заявление после разговора с президентом Владимиром Зеленским в пятницу, а также попросил "не провоцировать раскол во фракции" и призвал депутатов монобольшинства "быть монолитными" во время этого голосования.

Напомним, на прошлой неделе Рада получила представление премьера об увольнении Степанова с должности главы Минздрава. Сегодня на заседании профильного парламентского комитета премьер объяснил нардепам, почему решил инициировать увольнение главы Минздрава.

Отметим, что профильный комитет не поддержал представление об увольнении Степанова.

Больше о кадровой ситуации в правительстве читайте в материале "Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров".

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Новости Украины отставкаМаксим СтепановМинистерство здравоохранения УкраиныСлуга народа