Нет смысла: глава ВОЗ осудил бустерную вакцинацию и прививание детей от COVID

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус осудил широкое применение бустерных доз и прививание детей от коронавируса. Он подчеркнул, что в странах с низкими доходами люди все еще ждут первый укол вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы ВОЗ .

"Нет смысла вводить бустерные дозы (от коронавируса - ред.) здоровым взрослым людям или вакцинировать детей, когда работники здравоохранения, пожилые люди и другие группы все еще ждут своей первой дозы", - сказал он.

Гебрейесус подчеркнул, что каждый день в мире применяется в шесть раз больше бустерных доз, чем первых уколов в странах с низкими доходами. Он назвал эту ситуацию скандалом, которая должна быть прекращена.

По его словам, дополнительные дозы вакцины от коронавируса нужны людям с ослабленным иммунитетом.

Глава ВОЗ также сообщил, что на сегодняшний день в мире две страны до сих пор не начали вакцинацию от коронавируса - Эритрея и Северная Корея