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Нет смысла: глава ВОЗ осудил бустерную вакцинацию и прививание детей от COVID

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Женева, Пятница 12 ноября 2021 19:00
Нет смысла: глава ВОЗ осудил бустерную вакцинацию и прививание детей от COVID Фото: гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус осудил широкое применение бустерных доз и прививание детей от коронавируса. Он подчеркнул, что в странах с низкими доходами люди все еще ждут первый укол вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы ВОЗ.

"Нет смысла вводить бустерные дозы (от коронавируса - ред.) здоровым взрослым людям или вакцинировать детей, когда работники здравоохранения, пожилые люди и другие группы все еще ждут своей первой дозы", - сказал он.

Гебрейесус подчеркнул, что каждый день в мире применяется в шесть раз больше бустерных доз, чем первых уколов в странах с низкими доходами. Он назвал эту ситуацию скандалом, которая должна быть прекращена.

По его словам, дополнительные дозы вакцины от коронавируса нужны людям с ослабленным иммунитетом.

Глава ВОЗ также сообщил, что на сегодняшний день в мире две страны до сих пор не начали вакцинацию от коронавируса - Эритрея и Северная Корея

Напомним, ранее в ВОЗ сообщили о тестировании еще 16 вакцин от коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, ВОЗ может объявить об окончании пандемии коронавируса.

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