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ВОЗ тестирует 16 новых вакцин от коронавируса

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Женева, Среда 10 ноября 2021 09:26
ВОЗ тестирует 16 новых вакцин от коронавируса Фото: директор Европейского регионального бюро ВООЗ Ганс Клюге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Всемирная организация здравоохранения тестирует 16 новых вакцин от коронавируса. В организации назвали лучший способ борьбы с инфекционным заболеванием.

Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью газете La Vanguardia.

Лучший способ борьбы с болезнью - сочетание эффективной вакцины и эффективного лекарства, заявил он.

"Это весьма обнадеживающее развитие. Конечно, данные все еще поступают, и мы очень подробно анализируем их от ВОЗ. Мы тестируем еще 16 вакцин. Наука развивается очень хорошо, и людям тоже следует об этом рассказать", - ответил он на вопрос, доверяет ли антивирусным препаратам, рекламируемым Merck и Pfizer.

Напомним, ВОЗ может объявить об окончании пандемии коронавируса.

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